Banchetto di Fd’I lungo Corso Martiri: "Leggi e più tutele"

Anche Fratelli d’Italia festeggia la festa della donna con il banchetto che è stato allestito in Corso Martiri della Libertà, in pieno centro a Ferrara. Il banchetto è stato organizzato dal coordinamento comunale di Ferrara, che ha donato un mazzetto di mimose alle passanti nel corso della simbolica giornata. Erano presenti all’iniziativa anche l’onorevole Mauro Malaguti e il senatore Alberto Balboni. Per l’occasione, il Consiglio dei Ministri ha appena approvato la figura autonoma di reato di ‘femminicidio’, reato che viene punito con l’ergastolo quando l’omicidio è motivato dall’odio contro le donne.