Banchetto in piazza con i volontari

Il secondo giovedì di ottobre, da diciannove anni, in tutto il mondo si celebra la Giornata della Vista, una ricorrenza istituita per richiamare l’attenzione di istituzioni, cittadinanza e autorità sull’importanza della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita. L’appuntamento è promosso dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità con la collaborazione e il coordinamento, sulle principali piazze d’Italia, delle sezioni territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Oggi a Ferrara, i volontari della sezione territoriale prendono parte all’iniziativa nazionale con l’allestimento di un banchetto in piazza Trento Trieste sotto i portici di Mac Donalds dalle ore 9 alle 13 nel quale verrà distribuito materiale informativo sul tema della prevenzione e salute della vista.