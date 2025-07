Banchina del porto. Approvato il progetto

Approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della banchina nord del porto di Goro: al via le procedure di gara.

"Questo intervento è una tappa fondamentale per la sicurezza e la tutela del nostro porto e dei nostri cittadini. La tempestività nell’attivazione delle risorse e nella progettazione dimostra l’impegno costante dell’amministrazione per la salvaguardia del territorio. Ringrazio gli uffici comunali, la Protezione Civile e tutti gli enti coinvolti per la collaborazione".

Con queste parole il sindaco di Goro, Marika Bugnoli, commenta l’avvio ufficiale del percorso per la realizzazione dei lavori urgenti sulla banchina nord del porto. Il progetto, che prevede la completa manutenzione e la messa in sicurezza del muro perimetrale con l’eliminazione definitiva dei sifonamenti, è stato approvato dalla giunta. Alcuni interventi preliminari, effettuati in somma urgenza, sono stati già realizzati nel 2023; con l’approvazione del progetto esecutivo si procede ora al completamento dell’opera.

L’intervento si rende necessario in seguito ai gravi danni causati dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito il territorio tra novembre e dicembre 2022. Il progetto beneficia di un finanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro, stanziato dal Dipartimento di Protezione Civile con il coordinamento della Regione Emilia-Romagna.