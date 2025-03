Banchina e canale, partono i lavori lungo via Copparo

Puntano al miglioramento della sicurezza stradale gli interventi programmati dal Comune per questa settimana (salvo imprevisti o maltempo), in via Copparo, nel tratto in prossimità dell’intersezione con via Pioppa. I lavori prevedono, in particolare, la sistemazione della banchina stradale e della sponda del canale e l’installazione di un nuovo guard rail. Per permetterne l’esecuzione, nel tratto interessato, sarà istituito un senso unico alternato, con possibili rallentamenti della circolazione. La ditta esecutrice è Segnalstrade Veneta.