Banco farmaceutico, raccolta per i poveri

Sono 23 anni che il Banco Farmaceutico offre a chi è in un momento di difficoltà e di indigenza un aiuto concreto. Tramite associazioni di volontariato attive sul nostro territorio, i farmaci raccolti dal 7 al 13 febbraio nelle farmacie aderenti all’iniziativa verranno distribuiti nella nostra provincia. È ancora possibile aderire come farmacia a questo grande gesto di carità e vicinanza alle persone più fragili. Ma l’invito è rivolto anche a coloro che si sentono sensibili e vogliono offrire un po’ del loro tempo libero come volontari durante questa settimana. Per info contattare il referente provinciale del Banco Farmaceutico Marco Cassara’ cel. 3209039317.