Bancomat, due anziani truffati

Era riuscita a fare una copia delle chiavi di casa dei vicini, una coppia di anziani, e, mentre questi ultimi dormivano, si introduceva nella loro casa per impossessarsi del bancomat e rubare gioielli. Per mesi la donna di quasi 60 anni ha prelevato dai conti arrivando a far sparire circa 12mila euro. Gli anziani hanno prima sospettato che l’autore dei prelievi fosse un parente, poi hanno capito che dietro c’era qualcun altro. A incastrare la vicina di casa l’ultimo prelievo fraudolento: la donna, quando ha inserito il bancomat, si è vista bloccare il badge all’interno dello sportello, a causa della denuncia presentata dai vicini.

Dalle registrazioni delle telecamere dell’agenzia bancaria, poi, i figli della coppia hanno riconosciuto la vicina di casa pur non essendo inquadrata in volto. A questo punto è scattata la perquisizione nella casa della donna. Sono stati trovati i vestiti indossati il giorno dell’ultimo prelievo e alcuni dei gioielli spariti dalla casa della coppia. Per la vicina è scattata l’accusa di utilizzo indebito di carta di debito. Non solo. La vicina rischia anche l’accusa di furto aggravato ai danni dei poveri anziani. I fatti contestati alla donna si sono verificati tra il marzo e luglio 2022. Dalla casa degli anziani, fra l’altro, sono spariti due collier d’oro e due paia di orecchini. I preziosi sono stati venduti a un compro oro ottenendo un illecito profitto pari a quasi 2mila euro. La vicina, inoltre, era riuscita a non farsi scoprire perché agiva di notte, quando gli anziani dormivano, e, ogni volta che prendeva il bancomat, lo riponeva accuratamente nella stessa posizione in cui l’aveva trovato.

Un escamotage semplice ma efficace, perché per lungo tempo la donna ha così evitato che la coppia si accorgesse della sparizione de soldi. La vicina era arrivata a prelevare, in un solo giorno, anche mille euro dal conto dei poveri anziani. L’ultimo operazioni allo sportello bancario andata a buon fine risale al 12 luglio 2022. Dopo di che la donna è stata scoperta grazie alle registrazioni delle immagini della videosorveglianza posta fuori dall’agenzia bancaria. La sorpresa che fosse lei a prelevare i soldi è stata notevole per la coppia, che si fidava della vicina di casa.

Matteo Radogna