Band e cultura, tutti gli eventi a Belriguardo

Dopo la tradizionale Festa di Ferragosto, ospitata come sempre nella prima Corte della delizia estense del Belriguardo, riprende a fine agosto Estate a Belriguardo, il cartellone delle manifestazioni culturali a cura del comune di Voghiera e dai volontari della banda filarmonica di Voghenza. Il secondo concerto della rassegna si terrà martedì 29 agosto alle 21, nel giardino interno della prestigiosa villa rinascimentale con "Band per l’Emilia-Romagna". Si tratta di diverse band locali che si esibiranno a favore delle zone colpite fortemente dall’alluvione. Per l’occasione suoneranno Alone After Midnight, Nebula e Dufflers Band. Il primo appuntamento di settembre di Estate a Belriguardo sarà affidato alla rassegna "Autori a corte". Domenica 3 settembre, nella scenografica Sala delle bifore di Belriguardo, si terrà una storica rassegna di autori ferraresi alle 19. Successivamente (ore 21), ritorneranno, a distanza di quattro anni, gli Ebony Wind, ensemble di clarinetti che già riscosse numeroso successo nell’edizione del 2019. L’ultimo appuntamento sarà sabato 9 settembre e sarà diviso in due momenti: alle 19.30 ci sarà la presentazione della mostra d’arte curata da Alessandro Fiorini; alle 21 invece si esibirà l’ensemble Enchiridion Consort e il gruppo danza Unicorno.

f.v.