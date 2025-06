Band e spettacoli alla festa della pasta ripiena

Per 2 week end, da stasera al domenica e dal 3 al 6 luglio, ritorna la festa della pasta ripiena e del castrato giunta 4a edizione, presso lo stand del campo sportivo parrocchiale dietro alla chiesa di Bevilacqua. "La festa della pasta ripiena e del castrato – dicono dal comune di Crevalcore - sta riscuotendo un crescente successo grazie all’esperienza e all’organizzazione dei componenti del gruppo, alla qualità del menù che ogni anno si arricchisce di nuove proposte e alla capacità e bravura dei cuochi". Un menu tra tortelloni, tortellini, tartufo, castrato, grigliate, arrosticini ma anche secondi di carne o fritto di pesce. A questo si aggiunge anche il fatto che il Gruppo Oratorio propone continuamente iniziative ed eventi sociali e culturali rivolti alla ricerca di nuovi fondi che permettono di migliorare il tutto e fare beneficenza a enti e istituzioni. In questa edizione il menù è stato arricchito con alcune novità, migliorati i servizi e tutte le serate saranno accompagnate con spettacoli di intrattenimento. Ci sarà la possibilità di fare gli asporti in presenza, lo stand apre dalle 9.30 alle ore 23 e le prenotazioni sono possibili telefonando al numero 379 1672351 oppure sui canali social dell’associazione Oratorio Bevilacqua. Si parte stasera con lo spettacolo "I burattini di Mattia" Venerdì 27 sarà invece la volta del Bevilacqua Show, una serata musicale animata dai cantanti locali, pronti a portare sul palco tutto il loro entusiasmo e talento. Sabato 28 spazio al ballo con Ritmo Danza e domenica 29 il Circolo Pievese di Musica Moderna (CPMM). Dopo una breve pausa, si riparte giovedì 3 luglio con il tributo a Ligabue dei Pub Mario, un omaggio al rocker di Correggio che promette emozioni forti e grandi classici da cantare tutti insieme. Venerdì 4 sarà invece la volta dei Play Max, che faranno rivivere l’epoca degli 883. Sabato 5 luglio, una serata imperdibile con gli Emilia Rock Star, che renderanno omaggio a tre icone della musica italiana: Vasco Rossi, Zucchero e ancora Ligabue. Gran finale domenica 6 luglio con la cover band Anthera.

Laura Guerra