La ‘banda del buco’, furti in appartamento: stangata per la gang

Ferrara, 19 marzo 2024 – Si chiude con pene severe l’ultimo capitolo giudiziario della maxi inchiesta sulla ‘banda del buco, la gang di ucraini e moldavi specializzata in furti in appartamento sgominata nel 2017.

Gli ultimi cinque imputati a comparire davanti al giudice Sandra Lepore erano accusati di una serie di furti ed episodi di ricettazione del bottino dei colpi del gruppo. Il processo a loro carico è arrivato di recente alla sentenza con condanne fino a un massimo di quattro anni di reclusione. Entrando nel dettaglio, Lyudmyla Zhylkina ha rimediato tre anni e tre mesi di reclusione, Maksim Lobas quattro anni, Mihail Balan sei mesi, Ivan Anghel un anno e quattro mesi e Sergii Valovenko quattro mesi.

Le motivazioni della sentenza ricostruiscono le prove emerse a carico degli imputati, soprattutto per quanto riguarda le due figure maggiormente di spicco, Lobas e Zhylkina.

Quest’ultima, stando alle risultanze processuali, era la proprietaria della cantina di corso Piave nella quale la ‘banda del buco’ nascondeva la refurtiva in attesa di essere spedita nell’Est Europa e rivenduta sul mercato nero. Sebbene il locale fosse stato affittato a un’altra persona, dalle intercettazione sarebbe emersa "la consapevolezza della donna che all’interno della cantina venisse custodita merce di provenienza illecita".

Il tribunale fa poi riferimento a un episodio specifico. Nel giugno del 2019, Zhylkina viene convocata dalla polizia locale per avere informazioni in merito al suo affittuario. "Palesemente preoccupata – scrive il giudice – chiedeva" a quest’ultimo "di svuotare immediatamente la cantina perché certa che ci sarebbe stato, a breve, un accesso della polizia locale per un controllo".

L’affittuario ha chiamato i complici e la cantina è stata svuotata quella sera stessa. Dopo essere stata alla polizia locale e avendo appreso che non ci sarebbe stato alcun accesso, l’imputata ha richiamato avvertendo del "pericolo scampato". A quel punto l’affittuario ha richiamato "i complici dicendo loro di riportare tutta la merce nella cantina". Un episodio che, secondo il giudice, conferma "inequivocabilmente la mala fede dell’imputata, posto che una tale agitazione per un ordinario controllo di polizia è giustificabile solamente se si a la consapevolezza di essere complice di un’attività illecita".

L’altra figura di rilievo è Lobas, il quale era "aduso perpetrare in ora notturna plurimi furti ai danni di abitazione, depredando tutto ciò che vi trovava". Dal processo è emerso come l’imputato si servisse di "un basista residente nel luogo preso di mira, il quale segnalava le case più ricche della zona da derubare". Un esempio sono i colpi commessi la notte del 26 giugno del 2016 a Finale Emilia (nel Modenese), "ben otto tutti nella medesima notte a danno di autovetture in sosta".

La maxi inchiesta al centro del processo appena concluso è giunta al suo culmine nel maggio del 2017, con l’esecuzione di sedici misure cautelari. Sotto la lente dei carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino, era finita una banda di stranieri accusata di una cinquantina di furti in abitazione tra Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, Bologna e Modena. La refurtiva veniva poi raccolta nella cantina di una casa di corso Piave e poi, una volta a settimana, spedita nell’Est Europa La gang agiva in ‘batterie’ da tre o quattro persone che si intrufolavano in appartamenti, cantine o garage razziando tutto quello che trovavano.