Banda dei furti, preso un altro componente

Prosegue l’indagine dei carabinieri della Compagnia di Comacchio per individuare responsabili di furti in abitazione sulla costa e recuperare così la refurtiva. Ma facciamo un passo indietro. Era il 7 gennaio scorso, quando una mirata operazione dei militari aveva portato allo smantellamento di una pericolosa banda specializzata in furti, perpetrati prevalentemente lungo il litorale comacchiese. L’attività investigativa aveva permesso di identificare e denunciare cinque persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia, per ricettazione. I sospettati, due donne e tre uomini, avevano infatti messo a segno numerosi furti in abitazione negli ultimi mesi, prendendo soprattutto di mira case di villeggianti e residenti nei Lidi, ma anche nel Copparese. Dopo aver perquisito l’abitazione della banda, i carabinieri avevano ritrovato una significativa quantità di refurtiva, tra cui gioielli in oro e argento, orologi di pregio e anche attrezzi da scasso utilizzati per forzare serrature e finestre. È stato così possibile rendere ai legittimi proprietari una parte degli oggetti trafugati, per un valore complessivo stimato di oltre 15mila euro. Ma l’operazione non si è fermata. Infatti, sempre nell’ambito della stessa attività investigativa, il 12 febbraio i carabinieri di Porto Garibaldi hanno eseguito una nuova perquisizione domiciliare delegata dalla Procura di Ferrara, a carico di un uomo residente nel Ferrarese e già noto alle forze dell’ordine. Nella circostanza è stata rinvenuta ulteriore refurtiva (gioielli in oro e diverse borse griffate), anch’essa considerata provento di furto. L’uomo, dunque, è stato denunciato per furto in abitazione e ricettazione insieme alla moglie. Ora l’attività dei militari prosegue, allo scopo di individuare i legittimi proprietari dei beni.

Valerio Franzoni