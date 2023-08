‘Banda del buco’, nuovo arresto Rientra in Italia dopo l’espulsione

Ancora guai per la ‘banda del buco’. O meglio, per uno dei suoi membri. Il protagonista dell’ultimo rivolo giudiziario legato (seppur indirettamente) alla vicenda è un giovane moldavo. Il ragazzo era stato condannato per una serie di furti commessi insieme alla gang. Una pena severa, in parte già scontata. Gli mancavano ancora un anno e dieci mesi, ma di recente aveva accettato di essere espulso dall’Italia e rimpatriato in Moldavia come alternativa alla detenzione nel nostro Paese. Le cose non sono però andate come programmato. L’uomo, infatti, ha deciso di fare rientro in Italia senza averne titolo.

Quando la polizia di Stato lo ha fermato a Pontelagoscuro, la sua situazione è immediatamente venuta alla luce. Per lui sono quindi scattate le manette. Lo straniero, assistito dall’avvocato Giovanni Sorgato, è comparso ieri mattina in tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto. Il giudice Alessandra Martinelli, dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni rese dall’indagato, ha convalidato l’arresto e disposto la misura precautelare dell’obbligo di firma, in attesa del processo che entrerà nel vivo l’11 settembre. È possibile che, al termine del procedimento, il giovane straniero debba tornare in carcere per scontare il residuo di pena. Stando a quanto emerso nel corso dell’udienza, a convincere il ragazzo a rientrare in Italia sarebbe stata la madre. La donna avrebbe infatti trovato una sistemazione stabile e lui un lavoro in regola a Bologna. Abbastanza, devono aver pensato, per mettersi a posto con il permesso di soggiorno. Peccato che, allo stato, la legge gli impedisse di fare ritorno.

La maxi inchiesta che portò a sgominare la ‘banda del buco’ giunse al suo culmine nel maggio del 2017, con l’esecuzione di sedici misure cautelari. Sotto la lente dei carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino, era finito un gruppo composto da ucraini e moldavi, accusati di una cinquantina di furti in abitazione tra Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, Bologna e Modena. La refurtiva veniva raccolta nella cantina di una casa di corso Piave e poi, una volta a settimana, spedita nell’Est Europa dove veniva rivenduta. La gang rubava di tutto. ‘Batterie’ da tre o quattro persone si intrufolavano in case, cantine o garage e razziavano quello che trovavano, dagli elettrodomestici agli attrezzi, dalle biciclette alle macchine. Una banda ‘fluida’ che per mesi ha seminato il terrore sul nostro territorio e non solo.

f. m.