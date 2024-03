Bandiera europea per la Municipale

Pochi giorni dopo la segnalazione della mancanza, sono ricomparse le bandiere istituzionali davanti al Comune: segnalazione fatta dall’ex consigliere Mauro Bernardicui si è aggiunta la nostra segnalazione che anche la sede della polizia locale era sprovvista da molti mesi della bandiera europea. Se per le bandiere istituzionali davanti al municipio, la mancanza in queste settimane è stata giustificata con il fatto che erano state tolte per far passare i carri durante carnevale, quella europea alla polizia locale mancava da almeno settembre dell’anno scorso e immediatamente messa dopo la segnalazione sulle nostre pagine. Cento è dunque rientrata pienamente in Italia e in Europa.