Bandiere della Palestina in piazza: "Diciamo stop allo scolasticidio"

Letture, testimonianze e informazioni anche ieri pomeriggio davanti alla cattedrale per dare sostegno alla popolazione di Gaza, sotto le bombe dell’avanzata di Israele che non si arresta. La manifestazione, alla quale hanno preso parte una cinquantina di persone, è stata organizzata dalla Rete Pace di Ferrara, rete che sostiene la missione Global Sumud Flotilla le imbarcazioni partite con un carico di umanità e viveri per la popolazione allo stremo. Bandiere con i colori della Palestina, testimonianze dal vivo di quello che sta succedendo ormai da anni in una terra da sempre martoriata. Il presidio della Rete Pace di Ferrara è stato promosso anche contro "lo scolasticidio in atto a Gaza e nei territori occupati". L’appello lanciato dagli organizzatori è quello di "rompere il silenzio". "Facciamo sentire le nostre voci per tutte le studentesse e gli studenti palestinesi, bambini, ragazzi, giovani. Stop al genocidio", l’appello.

Ormai da mesi si susseguono le manifestazioni che chiedono di fermare le armi. I governi europei, tra questi anche quello italiano, stanno cercando di fermare la guerra, intavolando una difficile mediazione con Israele. Chiedendo di fermarsi, di non avanzare a Gaza. Incessante il lavoro della diplomazia.