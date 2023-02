Bandiere e canti per l’Ucraina Flash mob davanti al municipio "Armi per aiutare un popolo"

di Mario Bovenzi

L’anno scorso, era il 25 febbraio, in piazza Castello si vedevano per la prima volta sventolare – un fiume giallo e azzurro – le bandiere dell’Ucraina. Faceva freddo, un freddo ancora più surreale perché in quei volti lividi, assiepati in piazza Castello, sembrava di scorgere i riflessi dei bagliori delle bombe, vicino l’eco della guerra scoppiata – nessuno voleva crederci – nel cuore dell’Europa. Ieri, un anno dopo, nella piazza del municipio si è alzata la voce di chi non vuole arrendersi. Dice Mario Zamorani, + Europa, la memoria volta al passato, ad un’altra guerra: "Quando si combatteva in Vietnam nelle piazze straripanti si urlava ‘Yankee go home’, oggi i pacifisti chiedono di deporre le armi. Noi siamo invece con la resistenza ucraina, che è come la nostra Resistenza. Diciamo sì alla difesa di un popolo aggredito". Al flash mob a sostegno dell’Ucraina, organizzato ieri pomeriggio da +Europa e Psi, in piazza Municipio, c’erano anche l’avvocato Alberto Bova, di Azione, e il vicesindaco Nicola Lodi a rappresentare il Comune. In un banchetto si raccoglievano le firme. Con un pennarello, su un cartellone bianco, le motivazioni. "Firma qui per mettere in stato d’accusa per crimini contro l’umanità Putin", la frase. La petizione verrà mandata al governo. Ancora più chiaro un altro striscione, con un evidente ricorso all’evidenza del dialetto. "Putin mazalar", per i più non c’è bisogno di tradurre. Per gli altri: "Putin macellaio". Ancora Zamorani. "Dobbiamo aiutare i resistenti ucraini, dobbiamo farlo dando loro le armi. Loro oggi sono il primo fronte a difesa dei principi fondanti dell’Occidente, stanno difendendo noi".

Chiedono armi per il loro popolo anche Oksana e Olga. Una fa la Colf, l’altra la badante. Sono a Ferrara da anni ma i loro cari sono nell’Ucraina devastata, nel deserto di macerie che stanno lasciando quando si alzano il fumo e la polvere le bombe. "Dobbiamo resistere – l’appello –, senza armi non è possibile. L’Italia ci è vicina, Ferrara ci è vicina. Un carico di solidarietà che nei primi giorni del conflitto non si riusciva a contenere". Guardano per terra, scuotono la testa. Perché ci sperano, ma non riescono a credere che la guerra finisca presto. I bambini reggono la bandiera, l’inno nazionale che risuona quasi a farsi coraggio. Anche gli studenti si sono mobilitati nei giorni scorsi, uno striscione davanti all’ufficio scolastico provinciale. Chiedono: "Soldi alla scuola, non alla guerra". Dal cielo cadono bombe, si muore un anno dopo. In una guerra che non finisce più.