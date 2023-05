Bandiere, il gran finale Squadre, bene San Luca Singolo, Tortorici mattatore

di Lauro Casoni

Gran finale per i giochi delle bandiere. Per due giorni si sono sfidati i giovanissimi atleti delle otto contrade e i più esperti musici e sbandieratori che si contendono i titoli delle varie specialità: singolo tradizionale, coppia tradizionale, piccola squadra, grande squadra e musici. Continua anche in questa edizione la competizione tra i pluripremiati sbandieratori Tortorici e Baraldi. Alessandro Tortorici di Santa Maria in Vado vince il Singolo tradizionale imponendosi davanti al campione di San Giacomo mentre, a sorti inverse, sarà la coppia composta da Baraldi e Malagoli ad avere la meglio sulle componenti di San Luca e Santa Maria in Vado. Nelle squadre è importante l’affermazione della contrada di San Luca, che continua a portare avanti una tradizione fatta di aggregazione giovanile e impegno. "Un altro momento importante verso le gare di sabato 27 – hanno spiegato il presidente dell’ente Palio Nicola Borsetti e l’assessore Micol Guerrini – dove abbiamo visto il grande attaccamento alla manifestazione, tanto entusiasmo e un ricambio anche generazionale che fa guardare con tanto ottimismo al futuro".

I risultati. Categoria Singolo Esordienti: Borgo San Luca con Ettore Catozzi; Rione San Paolo con Davide Marchesini e Borgo San Giacomo con Matteo Cazzorla. Singolo Giovanissimi: Borgo San Giorgio con Matteo Ferrigno; Borgo San Luca con Sara Ventura; Borgo San Luca con Bianca Borri. Singolo Under 15: Santa Maria in Vado con Francesco Lodi, Santo Spirito con Davide Rubini, Borgo San Giorgio con Alessandro Sivieri. Coppia Giovanissimi: Santo Spirito con Diego Poletti e Matteo Santangelo; Borgo San Giovanni con Ivan Brugnatti e Giulia Ferrari; Borgo San Giorgio con Giulia Micucci e Jacopo Tamponi. Coppia Under 15: San Giacomo con Nicola Cicognani e Gabriele Lombardi; Borgo San Giorgio con Alessandro Sivieri e Federico Ugatti; Rione San Paolo con Greta Maestri e Federico Palazzo. Squadra Esordienti: Rione Santa Maria in Vado; Squadra Giovanissimi: Santa Maria in Vado, Borgo San Giacomo, Borgo San Giorgio; Squadra Under 15: Borgo San Luca, Rione Santo Spirito, Rione Santa Maria in Vado.

Ora l’attenzione dei contradaioli e dei tanti appassionati si sposta al corteo storico, composto da oltre mille figuranti che si svolgerà sabato.