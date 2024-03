Bandiere tolte da palazzo Piombini, scatta la polemica sull’assenza

"E’ una mancanza di rispetto da parte degli attuali amministratori di Cento: giunta, consiglieri di maggioranza e minoranze". E’ così che l’ex consigliere Mauro Bernardi ora segnala una violazione all’obbligo statale di esposizione delle bandiere italiana ed europea nei luoghi sede di istituzioni pubbliche. "Nel periodo del carnevale per ’non disturbare’ il passaggio dei carri mascherati sono state tolte le bandiere dalla sede degli uffici comunali di palazzo Piombini – dice Bernardi - non solo nei giorni delle sfilate ma per tutto il periodo. Rimetterle dal lunedì mattina al sabato pomeriggio sarebbe stato uno sforzo troppo gravoso?". E aggiunge. "Dovrebbero vergognarsi: è passato più di una settimana dalla fine del carnevale e le bandiere non sono ancora state messe al loro posto – prosegue - Dall’altra parte di corso Guercino le bandiere dello Stato italiano e dell’Europa sventolano dal balcone del liceo. Quelle che dovrebbero essere esposte davanti alla sede provvisoria del Comune di Cento le hanno dimenticate in qualche ripostiglio?".

A questo si aggiunge anche la mancanza della bandiera europea davanti alla sede della polizia locale di Cento. Dal canto suo dall’amministrazione comunale fanno sapere che le bandiere "sono state rimosse per il carnevale e che verranno rimontate". M non danno spiegazioni per la lunga assenza davanti a un luogo come la sede della polizia locale. Ci si domanda anche, se Cento abbia il ‘flag man’ figura indicata dalla Presidenza del Governo che spiega essere "il responsabile della esposizione corretta delle bandiere. Ogni ufficio pubblico deve designare l’addetto alle bandiere".

l.g.