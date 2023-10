Bandini, dalle balere all’olimpo del jazz

Stasera allo Spirito di Vigarano Mainarda torna la rassegna ‘Tutte le direzioni in Fall’ con il nuovo appuntamento della storica rassegna ideata dal Gruppo dei 10: ‘Elliade. Vita epica di un batterista fra pensieri, suoni e immagini’. Sarà un incontro fuori dai canoni: Ellade Bandini, solitamente seduto dietro tamburi e piatti, si trasformerà questa volta in un fabulatore di se stesso. Sarà l’occasione per conoscere a fondo un personaggio che partendo dalle sale da ballo della provincia ferrarese è riuscito ad arrivare alle vette più significative dell’Olimpo musicale italiano, suonando, fra gli altri, per Francesco Guccini, Mina, Fabrizio e Cristiano De André, Paolo Conte, Vinicio Capossela, Angelo Branduardi, Roberto Vecchioni, Adriano Celentano, Enzo Jannacci, Edoardo Bennato e tanti altri.