Bando affitti, ultimi giorni utili: "Fondi limitati, bisogna affrettarsi"

La fatica di arrivare a fine mese e di riuscire a pagare l’affitto. C’è tempo ancora una sola settimana per chiedere di accedere ad un contributo. L’assessore ai servizi sociali Francesca Lambertini, ricorda che gli uffici comunali "sono disponibili per aiutare la compilazione e l’invio. Ciò che ci preme – premette – è dare pronta informazione a tutti quelli che possono beneficiarne, in modo che possano avere il tempo di presentare la domanda". E’ necessario chiedere per non perdere l’opportunità. Il Comune di Vigarano Mainarda, nell’ambito della gestione dei servizi sociali del distretto ovest infatti, ha pubblicato il ‘Bando affitti’.

"Vogliamo informare le famiglie di Vigarano che fino alle 12 del 15 ottobre sarà possibile presentare la domanda per richiedere un contributo per far fronte alle spese degli affitti delle loro abitazioni". Esclusivamente on-line, collegandosi ad una piattaforma regionale tramite lo Spid. Occorre affrettarsi. "I fondi sono limitati – ricorda l’assessore – e saranno distribuiti in base ad una graduatoria che si basa su alcuni parametri stabiliti dal bando e saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi". I fondi sono destinati a far fronte alle necessità delle famiglie più bisognose che si trovano in difficoltà e non riescono a pagare i canoni di locazione di abitazione private. Possono far richiesta le famiglie con un Isee fino a 8 mila euro che rispondano ai requisiti previsti dal bando.

"Tutti i cittadini che hanno difficoltà ad operare in autonomia per presentare la domanda – sottolinea l’assessore – si possono rivolgere agli operatori privati indicati nel sito della Regione. Per il Distretto Ovest è stato indicato Acer Ferrara. I nostri uffici dei Servizi Sociali sono disponibili a dare informazioni, ma non possono caricare le domande sulla piattaforma per fare questo è necessario rivolgersi ad Acer Ferrara".

Claudia Fortini