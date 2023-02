Bando da duemila euro per le associazioni sportive del territorio

Un bando del valore complessivo di duemila euro sta per essere emanato in favore delle associazioni sportive del territorio di Bondeno. Si tratta del primo sostegno diretto allo sport del nuovo anno, con l’obiettivo di sostenere chi ha organizzato corsi nella stagione sportiva 2021-2022. Le risorse, per un ammontare di 800 euro, provengono dalle rimanenze dei voucher sportivi regionali, mentre i restanti 1200 euro sono stati messi a disposizione dal bilancio proprio dell’Ente, in modo da raggiungere la cifra di duemila euro complessivi. "L’intenzione, con il bando, è quindi quella di destinare alle associazioni un voucher dello stesso valore assegnato alle famiglie (200 euro, ndr) – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati –. In questo modo, ogni realtà sportiva vincitrice potrà ad esempio compiere un piccolo investimento per migliorare la propria attività, si pensi all’acquisto di nuove attrezzature o di materiali per lo svolgimento della disciplina. Sostenere lo sport locale è la nostra priorità, e mese dopo mese cerchiamo di dimostrarlo con fatti concreti in termini di contributi diretti, indiretti e di investimenti". Per accedere al bando di prossima pubblicazione, i requisiti fondamentali saranno tre: l’associazione sportiva destinataria del contributo deve operare sul territorio comunale, deve essere iscritta al Registro 2.0 del Coni per l‘anno sportivo 2022-2023 e deve possedere un settore giovanile con almeno 10 tesserati residenti, di età compresa tra i 6 e i 12 anni.