Bando per giovani coppie. Dalla Regione risorse per comprare casa

La Regione Emilia-Romagna ha raddoppiato i fondi del Bando dedicato a giovani coppie, per sostenerle nell’acquisto di un’abitazione nel Basso Ferrarese. Altre ventinove famiglie, dunque, potranno mettere su casa, aggiungendosi alle prime 30 che si erano già aggiudicate il contributo a fondo perduto previsto da un bando regionale dedicato. Infatti, con uno stanziamento aggiuntivo di 700mila euro, che porta a 1,4 milioni di euro il totale, salgono così a 59 i nuclei che riceveranno un finanziamento per acquistare un’abitazione in uno dei 9 comuni interessati dal provvedimento: ovvero Copparo, Codigoro, Fiscaglia, Riva del Po, Tresignana, Mesola, Lagosanto, Goro e Jolanda di Savoia. Il valore medio del contributo è di 24mila euro.

"Abbiamo mantenuto la promessa – spiegano gli assessori regionali Giovanni Paglia (Politiche abitative) e Davide Baruffi (Bilancio) –: la Regione rilancia il proprio impegno contro l’emergenza abitativa e lo spopolamento delle aree interne, raddoppia i fondi a disposizione e dando questa opportunità a nuovi nuclei famigliari. Le risorse messe a disposizione dal bilancio regionale sono un plafond che rappresenta per i territori dei Comuni del Basso ferrarese una preziosa iniezione di risorse e un’occasione importante di sviluppo e lavoro".

Un bando fortemente richiesto e promosso dalla consigliera regionale dem Marcella Zappaterra (nella foto), "perché – ha spiegato – so quanto significhi per tanti e tante poter mettere radici in un territorio bello, accogliente e dalle tante potenzialità. Abbiamo fatto il possibile, insieme alla Giunta regionale e in particolare agli assessori Davide Baruffi e Giovanni Paglia, affinché si trovassero le risorse e oggi questo risultato è di tutta la nostra provincia".