Bando per i progetti delle associazioni, stanziati 40.500 euro

Il Comune rafforza la vicinanza al volontariato: per le associazioni locali, sono infatti aperti i termini del bando per la concessione di contributi a sostegno di iniziative e progetti promossi nell’ambito della cultura o della promozione del territorio. Complessivamente, l’Ente ha messo a disposizione 40.500 euro che potranno essere richiesti dalle associazioni di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti del terzo settore e dalle parrocchie che abbiano finalità civiche volte a migliorare l’offerta ricreativa e culturale. Si tratta di uno strumento cardine nel programma dell’Amministrazione per dare un concreto sostegno alle tante associazioni e ai volontari che operano su tutto il territorio, dal Capoluogo alle frazioni, creando eventi coinvolgenti e per tutti, contribuendo in tal modo a mantenere vive importanti tradizioni popolari. I contributi potranno essere concessi per attività o iniziative di natura pubblica svolte o da svolgersi nel corso del 2024 a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e dell’immagine del territorio.