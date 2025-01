Bando per la mobilità ciclistica, il Comune punta sui contributi

Portomaggiore sempre più a misura di bicicletta. Il Comune si è candidato in questi giorni al bando promosso dal ministero per lo Sport e i Giovani e dall’Anci, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con lo scopo di favorire la promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo degli individui.

Il progetto candidato vale circa 75.000 euro e si sviluppa su tre linee di azione: la prima prevede lo sviluppo del progetto Bicibus, già attivo da diversi anni sul territorio comunale, individuando percorsi per una mobilità scolastica sostenibile e sicura di collegamento anche del Polo scolastico e sportivo situato nella zona nord del capoluogo, dove si trovano le scuole secondarie di primo e secondo grado ed il palazzetto dello sport e che pertanto rappresenta un centro vitale per i giovani.

L’individuazione dei percorsi del Bicibus, attraverso pittogrammi e cartellonistica dedicata, sarà il risultato di una stretta collaborazione con gli Istituti scolastici, in quanto proprio i bambini saranno chiamati a ridisegnare lo spazio cittadino.

La linea di attività due prevede invece un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del percorso cicloturistico che dall’abitato di Portomaggiore conduce direttamente a due importanti oasi naturali di rilievo regionale e sovra regionale, che sono le Oasi Trava e Oasi di Porto Bacino di Bando, mentre la linea di attività tre prevede l’organizzazione di iniziative ed eventi per rendere sempre di più la bicicletta la protagonista della fruizione dello spazio sociale e culturale.