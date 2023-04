Bando per le imprese danneggiate dal Covid Stanziati i fondi

Con la seconda e ultima commissione per la validazione delle domande sono state completate le procedure relative all’assegnazione dei fondi del terzo bando del Comune di Copparo, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara (soggetto gestore della procedura), che ha stanziato ulteriori fondi per la concessione di contributi una tantum a sostegno di alcune categorie di imprese particolarmente danneggiate dall’emergenza Covid-19. A disposizione 210mila euro per un contributo a ciascuna impresa di 2.000 euro. Sono pervenute 116 domande: 97 ammesse, 6 non ammesse e 4 irregolari. Saranno dunque liquidati complessivamente 194mila euro alle aziende operanti nel territorio comunale copparese, in attività in data antecedente il 1° gennaio 2019 e che hanno subito un calo del fatturato nei primi tre mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2019. "Siamo soddisfatti dell’andamento di questo terzo bando, che non è stato un click day e che ha registrato una buona partecipazione", afferma il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni.