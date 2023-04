Bando regionale per la manutenzione del monumentale gelso bianco

La Regione Emilia-Romagna finanzia la manutenzione di un albero monumentale di alto fusto a Consandolo. Attenzione, non un albero qualunque: per il suo valore storico, ambientale ed ecologico, all’albero è stato attribuito un vincolo di tutela dalla Regione e come tale gli interventi che si andranno a fare nel 2023 dovranno essere realizzati da arboricoltori qualificati riconosciuti ETW (European Tree Workers). Se il 2022 nell’Argentano ha visto il finanziamento degli interventi di manutenzione e conservazione della splendida quercia della strada della Rovere, nel 2023 si interverrà sull’esemplare di gelso bianco della strada del Trombone, a Consandolo. Il finanziamento ammonta a 8 mila euro e prevede interventi di rimonda del secco, potatura di riduzione e ristrutturazione, consolidamento, biostimolazione del terreno e segnaletica informativa. L’albero si trova sui terreni oggi di proprietà dell’azienda Colombarini (Luca, fratello dell’ex presidente della Spal, Simone Colombarini), nell’antica possessione Trombone, appartenuta dal Settecento alla famiglia dei marchesi Costabili, che resero quest’area il centro di allevamento equino più famoso d’Italia.

L’attività poi cadde in dissesto e nel 1905 Luigi Buscaroli acquistò la tenuta e impiantò i primi peschi a frutteto moderno, destinati a rivoluzionare la vita economica e sociale di Consandolo. Presumibilmente il gelso bianco è coevo di quest’epoca, in cui anche nella pianura ferrarese le famiglie contadine erano impegnate nell’allevamento dei bachi da seta. La pratica della bachicoltura permetteva infatti ai contadini di avere una sorta di paracadute economico nelle annate in cui il raccolto era scarso, potendo così garantirsi, con la vendita dei bozzoli, vitali introiti di sostentamento. Ecco quindi che il gelso tutelato del Trombone è ancora oggi una testimonianza vivente di questa passata ma importante economia del territorio, nonché prezioso elemento naturale di biodiversità, che insiste sul corridoio ecologico del Po di Primaro. "Anche quest’anno abbiamo candidato la manutenzione di un albero di grande importanza storica e naturalistica del nostro Comune a un bando dedicato della regione Emilia- Romagna – commenta il vicesindaco Sauro Borea, che ha delega all’Ambiente – Questi interventi sono delicati, è necessario coinvolgere dei professionisti con la necessaria competenza".

Franco Vanini