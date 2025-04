Bando ricorda don Santo Perin. Prete coraggioso, ucciso da una mina

Un pomeriggio di testimonianze e riflessioni dedicato alla figura di don Santo Perin, parroco di Bando durante gli anni difficili della guerra. Venerdì 25 aprile alle 16.30, a Bando, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, la comunità rende omaggio al ricordo di un sacerdote coraggioso, con testimonianze e riflessioni sul vissuto di don Santo Perin, nella sala civica all’interno del Parco della Liberazione. La sua fama è riconosciuta, nel 2010 fu pubblicato un libro scritto da Enzo Tramontani ("Don Santo Perin l’unica via", con prefazione del Segretario di Stato Vaticano dell’epoca cardinale Tarcisio Bertone).

E’ stato girato anche un docufilm, realizzato con la regia di Massimo Manservigi. Santo Perin nasce il 3 settembre 1917 a Trissino (Vicenza) da Crescenzio Luigi e Maria Miotti. Ancora bambino, contava sette anni, lascia la sua cittadina e con la famiglia emigra ad Argenta. Sono anni difficili per l’Italia, i fascisti hanno creato un clima di terrore e repressione e a farne le spese, spesso, sono le persone oneste, le persone buone, le persone giuste: tra queste il parroco di Argenta, don Giovanni Minzoni, assassinato dai fascisti poco dopo l’arrivo dei Perin nella cittadina. Il 25 marzo 1944 realizza finalmente il sogno tanto sospirato: è ordinato sacerdote.

Arriva a Bando con funzione di cappellano del parroco don Enrico Ballardini. Don Enrico però è un sacerdote ormai molto anziano e pochi mesi dopo l’arrivo di don Santo muore. Così il Perin resta unico responsabile della parrocchia. È un sacerdote attento ai bisogni dei suoi parrocchiani, è sollecito nel rispettare i suoi doveri e in quegli anni terribili e angosciosi della guerra don Santo è un punto di riferimento per i fedeli di Bando, che gli dimostrano affetto sincero e stima. Tra il 10 e il 18 aprile 1945 l’attacco definitivo delle forze alleate contro le ultime difese tedesche provoca rovina e morte anche nel piccolo paese di Bando. Don Santo celebrerà il rito di benedizione per quaranta vittime, aiutando lui stesso a scavare la fossa.

Il 25 aprile 1945, viene a sapere che lungo l’argine del canale Benvignante c’è il corpo di un soldato tedesco insepolto, e subito decide di andare a seppellirlo. C’è chi lo sconsiglia per la presenza di mine in quel posto; il morto è un tedesco, un nemico: a chi importa di lui? A don Santo importa eccome, perché è il vangelo a insegnargli che i nemici vanno amati. Alcuni giovani, trascinati dal suo esempio, gli offrono il loro aiuto. Poco dopo la partenza si sente uno scoppio e si vede alzarsi del fumo. La gente accorre, uno dei giovani è morto dilaniato, il suo nome è Giuseppe Filippi, per i compaesani Pino. Don Santo è investito in pieno dall’esplosione. Le schegge lo hanno colpito in tutto il corpo. È ancora vivo, ma a chi lo soccorre chiede di aiutare gli altri. Il giorno dopo muore all’ospedale di Argenta, aveva 28 anni.

Franco Vanini