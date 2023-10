Banzai Sax Quartet al museo

Ritornano gli incontri culturali proposti al Maf di San Bartolomeo in Bosco. Oggi, alle 15.30, negli spazi aperti del museo si terrà un concerto del Banzai Sax Quartet. La formazione musicale nasce nel 2006 tra ex studenti del Conservatorio col desiderio di proporre qualcosa di alternativo alle tradizionali formazioni cameristiche e, in particolare, di far conoscere le possibilità tecniche, timbriche ed espressive dei quattro saxofoni: soprano, contralto, tenore, baritono, molto diversi tra loro, non solo per la forma e la dimensione ma soprattutto dal punto di vista timbrico.

Il repertorio spazia dalla musica tardo barocca passando alla classica, con incursioni nel jazz, nel rock e nella musica leggera da film. La formazione: Gabriele Cesari (sax soprano), Antonio Sovrani (sax contralto), Stefano Mandrioli (sax tenore) e Massimiliano Cobianchi (sax baritono). I visitatori potranno ammirare la rinnovata mostra ‘Le mani dell’artefice. Alberta Silvana Grilanda al lavoro’ che, accanto alle suggestive foto che documentano il modo di lavorare dell’artista recentemente scomparsa, presenta un significativo arricchimento, grazie a nuove opere dell’artista. L’incontro, a ingresso libero e gratuito, è promosso dal Comune di Ferrara, dal Maf e dall’associazione omonima. L’iniziativa è abbinata al ‘Parco delle Zucche’, evento dedicato ai bambini a cura dell’agriturismo La Torretta.