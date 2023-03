Bar chiuso per il ’lago’ di nafta "La colpa non è della mareggiata"

Nel primo giorno di chiusura il titolare del bar al Porto, in piazzale Pertini, Edgardo Mantovani, "Eddy" per gli amici, declina alcune suo dire "stranezze". Lo stop alla somministrazione di panini e bevande era stato deciso, per l’odore nauseabondo che trasudava dall’asfalto nella zona circostante al locale.

"I lavori di carotaggio e piezometrici sono cominciati la settimana dal 12 al 18 novembre – esordisce – mentre la mareggiata ci ha travolti il 22 di quel mese e forse ha solo anticipato il sorgere del problema che mi ha portato a chiudere per rispetto dei clienti". Mantovani ricorda come la bonifica del distributore di carburante per le imbarcazioni siano iniziate nel 2010, ma nel tratto fino a dove le manichette arrivano sulla banchine, probabilmente in quella settimana è stato bucato qualcosa che ha causato l’annoso problema, tanto che un albero si è seccato a differenza di altri fuori da quel tratto.

"Temo qualcuno possa aver, magari involontariamente, commesso un’errore - aggiunge - e la mareggiata è diventata un alibi, anche perché tra gennaio e febbraio con le maree basse non c’era puzza". E aggiunge: "Adesso che si sono attenuate le maree, i cattivi odori hanno reso impossibile continuare l’attività, in un quartiere già degradato da dove ogni mattina, tutto il paese parte per andare a pescare".

cla.casta.