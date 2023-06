Bar cinese nei guai Multa e sospensione

Un controllo straordinario del territorio con i Reparti speciali dei carabinieri è stato effettuato sulla costa comacchiese nella giornata di martedì scorso. Tra gli obiettivi dell’attività, oltre alla prevenzione e repressione di reati in genere, la verifica del rispetto delle normative in materia di diritto del lavoro e sanitarie negli esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi e negli stabilimenti balneari del litorale, che ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Comacchio, coadiuvati da personale del Nucleo Ispettorato del lavoro (Nil) di Ferrara, del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Bologna e della Stazione Forestale di Comacchio. I militari hanno proceduto al controllo di un bar nella frazione comacchiese di San Giuseppe di Comacchio, gestito da cittadini cinesi. Ai gestori state contestate violazioni per omessa indicazione dei prezzi di bevande e generi alimentari e per diffuse carenze igieniche: in conseguenza di ciò, sono state elevate sanzioni amministrative per 2.032 euro complessivi e la richiesta di provvedimenti prescrittivi o sospensivi allAusl. Nel corso dell’attività sono stati inoltre controllati due stabilimenti balneari di Lido di Spina e di Lido degli Estensi, ai quali non sono state contestate violazioni in materia di diritto del lavoro. Durante il servizio coordinato sono state controllate tre attività commerciali, undici lavoratori, venticinque veicoli e trenta persone: oltre alla sanzione al bar di San Giuseppe, è stata ritirata una patente per guida in stato di ebrezza.