"Bar Condor e sicurezza, disparità di trattamento?. Bene Galleria Matteotti"

Caro Carlino,

io continuo ad andare a bere il caffè al Condor. In questi giorni il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar, quindi chiusura alle 20. Tra le motivazioni, due “dettagliatissime” relazioni della Questura nelle quali sono descritti i numerosi controlli e interventi effettuati sul Condor in due anni. E allora se era così “dettagliatissima” la situazione negativa del Condor perchè non si è agito prima di quel giorno di agosto dello scorso anno? L’amministrazione non ne sapeva niente? Impossibile! L’amministrazione ha colto quella occasione, anche se il Condor in quel caso era incolpevole, per far vedere che la “sicurezza” è il caposaldo della sua missione di mandato. Recintato parchi, oltre alle forze dell’ordine c’è pure l’esercito, eppure quasi ogni giorno trovano venditori di droga in Gad o in Baluardi, che fermano e poi rilasciano, i tanti locali che sono frequentati e che non sono a posto, gente che si lamenta dei furti e c’è pure un malessere generale perchè ci si sente insicuri anche solo per i monopattini, non è stato risolto tutto, anzi! Di recente ho letto di un caso avvenuto in Via Bersaglieri del Po, per il quale non è stato riportato il nome del titolare, ne il nome del locale e nulla della persona che ha procurato il caso. Una disparità di trattamento: perchè? Sono invece contenta di vedere che Galleria Matteotti, a volte mal frequentata, è vigilata da due addetti. Bene se si opera per la sicurezza ma non si deve sbagliare il bersaglio.

Pasquina Ferrari

* * *

MEDICO EMATOLOGICO,

PRESIDIO DA CONSERVARE

Caro Carlino,

chiedo spazio per mantenere accesa la neccessità di avere un punto attivo sotto il profilo medico ematologico per i pazienti anticoagulati della provincia di Ferrara. Città che annovera diverse migliaia di pazienti attivi, in crescita per effetto delle patologie legate all’età elevata della popolazione, sia derivanti da fattori ambientali che dal punto di vista epidemiologico incidono nelle concause. La provincia di Ferrara annovera numeri importanti in questa branca della medicina: si parla di 10.000 pazienti che nel futuro frazionati tra Tao e Nao per qualsiasi problema di ordine medico finiranno ai già gravati e irraggiungibili medici di base mentre nei casi più severi ai pronto soccorso, in tutti gli altri casi essi dovranno accontentarsi di una consulenza telefonica. Triste poi in questa fase preelettorale assistere ad una politica distratta, silente quando non pilatesca.

Paolo Motteran