Bar Condor, ’guerra’ sugli orari. Dopo la bocciatura del Tar, la questura sta con il Comune: "Ancora pregiudicati nel locale"

"Il locale continua a essere frequentato da soggetti gravati da pregiudizi di polizia". Sono le ultime righe di una relazione di circa tre pagine che la Questura ha inviato all’avvocatura dello Stato. L’obiettivo è quello di rafforzare la posizione del Comune, nel caso in cui l’amministrazione decidesse di impugnare – al Consiglio di Stato – la sospensiva disposta dal Tar sull’ordinanza restrittiva nei confronti del bar Condor di via San Romano. Insomma, anche la Questura non ci sta. Già perché quel locale "anche prima della rissa avvenuta il 17 agosto 2023", era stato "attenzionato in quanto, soprattutto nelle ore serali – si legge nella relazione – si erano resi necessari interventi e controlli di polizia perché frequentato da soggetti gravati da precedenti di polizia o condannati per reati contro la persona, per spaccio di stupefacenti, furto, minacce e rapina". Peraltro, rilevano dalla questura, oltre alla ‘famosa’ rissa del 17 agosto – durante la quale "alcune persone per raggiungere un ragazzo che si era rifugiato al bar Conor, hanno comportato l’intervento di più equipaggi delle forze dell’ordine per cercare di far desistere le persone che lo minacciavano all’interno del locale pubblico" - la sera successiva, il 18 agosto, "sempre nelle pertinenze del bar si è reso necessario – si legge ancora nel documento – un ulteriore intervento da parte di due equipaggi dei carabinieri per sedare una lite violenta con percosse, nella quale erano stati coinvolti due cittadini di origine extracomunitaria gravati da precedenti di polizia. E di cui uno colpito dalla misura cautelare di obbligo di dimora".

Non solo. I funzionari della polizia, all’interno della relazione inviata all’avvocatura dello Stato, sottolineano che "risultano numerosi interventi e controlli esperiti nell’ultimo biennio". In particolare, scanditi dalle date, la relazione cita ben undici interventi effettuati al bar Condor da agosto 2022 ad agosto dell’anno successivo. Non si sa quale sia l’intendimento dell’amministrazione, anche se – stando alla linea dura espressa più volte dal vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Nicola Lodi – è verosimile che il ‘caso’ approdi davanti al Consiglio di Stato. Ma, perché si è arrivati a questo punto? Il Tar aveva valutato "gravemente penalizzante" la restrizione di orario applicata dal Comune all’attività commerciale. Un po’ la stessa linea seguita dal tribunale amministrativo anche per il Central Bar di Pontelagoscuro. Caso per il quale, sempre la Questura, ha inviato all’avvocatura un’altra relazione più o meno con le medesime caratteristiche di quella riferita al bar Condor. La vicenda oggetto dell’ordinanza del Tar prende le mosse da una violenta lite avvenuta all’esterno dell’esercizio il 18 agosto (di cui si fa cenno nella relazione della questura). Quell’episodio fu uno dei fatti che precedettero la tragedia del Big Town e l’omicidio di Davide Buzzi, il 43enne assassinato nel locale di via Bologna. A ogni modo, secondo i giudici del Tar, l’ordinanza – che prevedeva in modo "del tutto automatico" la riduzione annuale dell’orario in conseguenza allo stop del questore – "presta il fianco alle doglianze di difetto di proporzionalità, gradualità e ragionevolezza". Eppure, rilevano dalla questura, "nel periodo successivo all’adozione dell’ordinanza di riduzione di orario, non si registrano richieste di intervento al bar Condor". Ora, la palla all’amministrazione (e all’avvocatura dello Stato).