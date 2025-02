"Bar e ristoranti, un bel ritorno"

Tiziano Piffanelli ritiene positiva la presenza a Ferrara degli studenti universitari: "Permettono anche maggiore dinamicità per la città. Tra l’altro proprio grazie a loro i locali – bar e ristoranti – aumentano i loro ricavi, quindi portano vantaggi anche sul piano economico. Gli studenti sono ben accetti e non sono sicuramente troppi. Certo la loro presenza va gestita, anche per quanto riguarda il numero di alloggi da fornire". Piffanelli lancia un monito che riguarda il mondo delle feste universitarie. "L’aspetto negativo sono i momenti in cui ci sono dei ritrovi collettivi di studenti, a volte che lasciano situazioni non decorose. Sotto quest’aspetto sarebbe auspicale una maggiore attenzione e soprattutto più educazione verso la città che li ospita".