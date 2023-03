Bar invaso dalla nafta. "Costretto a chiudere"

Domani dovrò chiudere, perché ho sempre fatto della qualità e della pulizia, il mio biglietto da visita, ma con tutta questa nafta che ad ogni marea emerge sull’asfalto, emanando un tanfo nauseabondo, proprio per il rispetto che devo ai miei clienti, chiudo". E’ Lo sfogo di Edgardo Mantovani, "Eddy" per gli amici titolare del bar Al Porto di Goro, poichè da metà di novembre ogni volta che sale la marea il piazzale Pertini antistante la sua struttura trasuda nafta, essendo più leggera dell’acqua, ricoprendo un’area di quasi 5.000 metri quadri.

Diversi gli interventi per cercare di risolvere il problema, passerelle in legno sulle cui camminare, collocazione di sacchi di sabbia, imbibitisi anche loro e amplificando il problema e adesso "teli di nylon che ricoprono l’area impregnata dalla nafta - aggiunge Mantovani - ma la puzza rimane. Sono da tre generazioni che la mia famiglia gestisce gli alimentari, reti da pesca e il bar che ho aperto 25 anni fa, con tre dipendenti che da lunedì, mi spiace molto, ma dovrò mettere a casa. Col mare, visto che siamo vicinissimi, abbiamo sempre convissuto - continua Eddy - siamo andati anche con due metri di acqua in casa, guerre ma con la nafta sono costretto ad arrendermi definitivamente. E proprio quando comincia la stagione dei turisti ai quali abbiamo sempre servito panini, piadine, apertivi e altro". Camminare sull’asfalto impregnato di nafta ha portato molti clienti goresi a dover rinunciare a frequentare il bar al Porto "alcuni mi hanno detto, che gli sembrava avere un tanica di nafta in auto per l’odore dopo aver camminato sull’asfalto per venire al bar". Edgardo sottolinea come potrebbe essere nato dalla bonifica del distributore di carburanti per barche, proprio sulla banchina e forse nei carotaggi e rilievi si possa aver torto un tubo contenete nafta. "Ho chiesto l’intervento di Arpae, Vigili del Fuoco, Comune e Carabinieri domenica per 7 ore - sottolinea - ma non ho visto nessun risultato risolutivo".

"Purtroppo la mareggiata dello scorso novembre ha prodotto questa situazione - dice il sindaco Maria Bugnoli - che è molto complessa ed oltretutto, neppure di nostra competenza. Tuttavia ci siamo adoperati, coi mezzi che disponiamo, asfalteremo il piazzale entro fine mese, ero sul posto anche domenica scorsa con Mantovani e tutte le forze dell’ordine ed Arpae che ha formato una proposta operativa per contrastare questo fenomeno. Si chiamerebbe "sortumazione" e metteranno tubicini che capteranno la nafta sotto una specifica pavimentazione", conclude il primo cittadino".

cla. casta.