Bar multato dai militari per mancanza di igiene

Due persone denunciate in stato di libertà e una multa salata al gestore di un bar per le cattive condizioni igieniche all’interno del locale. Fanno sul serio i carabinieri a Portomaggiore, che hanno passato al setaccio numerose attività commerciali, controllato autovetture e anche aziende agricole. E’ il risultato di un’importante operazione a Portomaggiore dei carabinieri per il contrasto ai reati in genere, con particolare attenzione alla diffusione degli stupefacenti e alle violazioni in materia ambientale e sanitaria.

Questa volta i militari hanno complessivamente sottoposto a controllo sei esercizi commerciali, circa 70 persone, circa 40 veicoli e denunciato quattro persone all’autorità giudiziaria. L’operazione è scattata mercoledì scorso ad opera dei carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, coadiuvati dai colleghi del N.A.S. (Nucleo antisofisticazioni) di Bologna e dei carabinieri della Forestale di Portomaggiore. Il bilancio è di due persone straniere denunciate in stato di libertà per mancata esibizione di un documento di identificazione e una terza perché trovata alla guida di un’autovettura con tasso alcolemico di pari a 2,04 Gl, superiore ai limiti di legge, alla quale è stata ritirata la patente di guida.

Nel corso della stessa operazione servizio i carabinieri della Compagnia portuense hanno elevato una sanzione amministrativa pecuniaria di 102 euro a una persona per ubriachezza molesta. Nel frattempo, i colleghi della Forestale di Portomaggiore hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà, alla Procura di Ferrara, di un imprenditore agricolo che non aveva smaltito rifiuti pericolosi, in particolare prodotti fitosanitari, secondo le modalità e tempi previsti dalla legge, i quali sono stati sottoposti a sequestro penale. Non è tutto, sono stati passati al setaccio anche locali pubblici. I carabinieri del N.A.S. di Bologna hanno proceduto al controllo di un bar, a cui è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro per le scarse condizioni igieniche del locale. Occhio, perché non è finita qui. I carabinieri fanno sapere che i servizi straordinari di controllo nel territorio portuense, come nel resto della provincia, continueranno anche nelle prossime settimane. L’obiettivo è presidiare ogni paese costantemente.

f.v.