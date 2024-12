Barba, baffi e canti natalizi: cori e solidarietà stasera in sala Estense

Stasera alle 21 in sala Estense si terrà ‘Christmas Singing Barbershop Style’, un concerto di cori a cappella in stile Barbershop che proporrà canzoni del periodo natalizio. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (Andos) ed il ricavato delle offerte libere della serata andrà ad aiutare le attività di questa meritevole associazione.

Il concerto proposto dall’Associazione Musicisti di Ferrara nell’ambito delle manifestazioni natalizie organizzate da FerraraTua, con il patrocinio del Comune vuole essere un primo step per poi diventare negli anni un mini festival ricorrente di questo tipo di disciplina canora visto che alla Scuola di Musica Moderna ha sede l’associazione Baffi Barbershop association for formations of Italy che dal 2016 riunisce i cantanti e i gruppi che in Italia si dedicano al repertorio popolare a cappella americano.

Da quest’anno Baffi è diventato un progetto nazionale dell’associazione e Ferrara è la città che ha visto la nascita del primo quartetto barbershop italiano, attivando dal 2016 il primo e unico corso in Italia. Il Barbershop più che un genere autonomo, è uno stile di arrangiamento, applicato a canzoni celebri o in generale della cultura popolare, anche nel senso moderno del termine, come standard jazz, colonne sonore e musica leggera, quindi si sposa molto bene con la canzoni tipiche del periodo natalizio.

Nella serata del 29 dicembre si esibiranno i Project-B, allievi del corso di Barbershop, che canteranno in coro e in quartetti, Sintagma, gruppo vocale da Cesiomaggiore e Ferrara Barbershop Quartet.