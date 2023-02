Ferrara, condannato per stalking l'ex compagno di Barbara Paron

L’ex sindaco di Vigarano Mainarda, Barbara Paron

Ferrara, 10 febbraio 2023 – E’ stato condannato a due anni di reclusione per stalking (pena sospesa e non menzione) Daniele Cesari, ex compagno di Barbara Paron, ex presidente della Provincia ed ex sindaco di Vigarano. La sentenza è stata letta questa mattina.

Secondo le accuse, Cesari che avrebbe perseguitato Paron dopo l’interruzione della loro relazione con messaggi a qualsiasi ora e spesso, sempre secondo la persona offesa, offensivi fino a raggiungere la minaccia. “Ero convinto che quelle condotte di contrasto tra coniugi non rientrassero nello stalking – ha commentato l’avvocato Gian Luigi Pieraccini, legale dell’imputato –. Attendiamo le motivazioni e poi faremo impugnazione".