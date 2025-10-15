Barbara, mamma di 4 figli e camionista: “Di giorno penso alla famiglia. Ma la notte sono al volante del tir”

Ferrara, 15 ottobre 2025 – Ha un bel sorriso dietro gli occhiali bordati di bianco e non si capisce perché, il cartello sul muso del tir, si fa chiamare ’Contessa acida’. “È per il carattere, ho un bel caratterino”, ammette, il marito accanto. “Lui non voleva che facessi la camionista, era preoccupato. Ma io avevo deciso, è la mia passione. Da oltre 20 anni guido questi giganti d’acciaio”, Barbara Strozzi, 53 anni, quattro figli, scende con un saltello agile, gli stivaletti di pelle, i leggings neri. La cabina la sua casa, la sedia come una poltrona dalla quale – là in alto – guarda la strada. Chilometri e chilometri che macina durante la notte, a portare frutta e verdura con uno Scania d’acciaio cromato, negli scaffali della grande distribuzione. Patate e cipolle, insalata e radicchio in tutto il nord Italia, Milano, Verona, Novara. “Sono arrivata anche a Firenze”, una carezza al cruscotto, senza un granello di polvere. Di notte al volante, durante il giorno mamma e moglie.

“Come si fa a non innamorarsi di una donna così”, la guarda con gli occhi che brillano come al primo appuntamento il marito, Robertino Rocky Bonora. “Rocky perché non sono proprio un colosso”, scherza. La sveglia per Barbara suona alle otto di sera. “Ceno, un caffè, salgo in cabina e parto”, lungo le strade dell’ortofrutta, il camion della ditta di trasporti e logistica Barca srl, come il proprietario. Marco Barca al timone dell’azienda della Cna che si trova a San Bartolomeo in Bosco. “Adesso i camion non hanno più bisogno di scaldare i motori”, i fari a illuminare, un cono che spazza via la notte, altri camion e auto, sorpassi e uscite. Fino alla consegna.

“Sono andata a lavorare a 14 anni, in campagna, a raccogliere la frutta”. Ma la campagna non era nella visuale del suo parabrezza. Preferisce i motori, cilindri, marmitte e la strada. I suoi passi, un Fiorino, poi il furgone. La patente C, poi la E. Esami che supera in un lampo, sempre mettendo la freccia della sua passione. “Ho guidato anche all’estero, portavo pezzi di ricambio in Svizzera, Francia, Germania e Spagna”. Era un’impresa di Bologna. “Sono nata ad Argenta, mi sono trasferita a Molinella e adesso sono qui, a Ferrara”. Si mangia la strada, fino al termine della notte, le luci dell’alba, una sosta e un caffè. “Non ho mai avuto paura, mi so difendere”, scandisce le parole, perché si capiscano bene. Il clacson scuote il piazzale, ‘Contessa acida’ riparte.