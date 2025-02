’Barbascura X’ a teatro con ’Sono qui per Caos’

Barbascura X, chimico, stand-up comedian, autore, performer teatrale considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del web, torna in scena con il suo nuovo spettacolo Sono ’Qui per Caos’, racconto scientifico sull’assoluta casualità dell’esistenza. Appuntamento stasera alle 21 al Teatro Comunale ’Claudio Abbado’.

Con la consueta satira dissacrante, Barbascura porta gli spettatori indietro nel tempo all’origine del tutto per poi parlare di evoluzione sino ad arrivare al mondo da noi conosciuto per riflettere così sul significato dell’esistenza, sempre però con ironia e un pizzico di cinismo. Il "punk della divulgazione scientifica", come è stato definito, è laureato in chimica organica e con un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili, ha lavorato in importanti laboratori di tutta Europa. Con il nome di Barbascura X ha scritto diversi libri di divulgazione scientifica ed è autore e conduttore di programmi televisivi. La sua attività di divulgazione inizia sul web con la rubrica Scienza Brutta, strutturata in pseudo-documentari parodistici incentrati sugli aspetti curiosi delle scienze naturalistiche. Dal 2019 gira l’Italia con tour teatrali, esibendosi in spettacoli a cavallo tra stand up comedy e divulgazione scientifica. Il suo primo spettacolo, intitolato Il Genio Non Esiste (e a volte è un’idiota), è poi divenuto un omonimo libro, vincitore del Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi 2020. Dal 2023 pubblica Il Satiro Scientifico, una collana semestrale sulla scienza in salsa satirica edita da Mondadori di cui è scrittore e curatore. Gestisce il canale YouTube Barbascura X, che comprende il format di divulgazione scientifica in salsa umoristica Scienza Brutta, il format Riassuntazzi Brutti Brutti in cui riassume in modo goliardico film e serie, e Diari di Bordo, racconti di viaggio in terza persona. In televisione, a fine 2020 è protagonista del docu-fiction in quattro puntate Post Scriptum - Uno sguardo ottimista dalla fine del mondo. Da marzo 2021 ha condotto su DMAX due stagioni di Micromostri con Barbascura X, dedicata agli insetti e ad altre piccole creature. Nello stesso anno, su Rai 3 ha tenuto una rubrica nella trasmissione Il posto giusto chiamata Le insolite inchieste di Barbascura X. Ha inoltre preso parte a diversi programmi di Comedy Central come Stand up comedy e South Park - Pandemic Special. Nel 2024 partecipa alla terza stagione nella serie televisiva Doc - Nelle tue mani dove interpreta il personaggio di Diego Bollini. Nel 2024 conduce la seconda stagione di 72 animali pericolosi con Barbascura X, questa volta dedicato agli animali asiatici.