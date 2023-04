’Barbershop’, 25 anni di attività

A Terre del Reno si festeggia un’altro traguardo importante, dell’attività Mauro Acconciature Barbershop che è riuscita superare le tante difficoltà dei diversi periodi affrontati. "Congratulazioni a Mauro Soricelli per un traguardo molto importante per la sua attività che in questo 2023 compie 25 anni – è il plauso dell’assessore Matteo Malagutti –. Mauro ha voluto ringraziare tutti i suoi clienti, che in questi anni gli hanno sempre dimostrato fiducia e supportato in ogni situazione. Anche io voglio ringraziare lui e anche tutte le attività che ogni giorno rendono vivo il nostro territorio nonostante le molteplici difficoltà che hanno colpito il nostro comune negli ultimi anni.

L’amministrazione ha sempre sostenuto e aiutato le realtà del proprio territorio con i mezzi in suo possesso e continuerà a farlo anche in futuro".