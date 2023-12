"Barbiere a 80 anni e non mi fermo"

Gianni Bonafini coi suoi 80 anni compiuti lo scorso 5 novembre, più di 60 dei quali a tagliare e lavare capelli a Mezzogoro, laboriosa frazione di Codigoro, unico superstite dei 5 barbieri che svolgevano la stessa attività, poiché i suoi genitori gli acquistarono una bottega dove esercitare quella professione iniziata, come apprendista, all’eta di 14 anni. "Quando mi dissero di aver preso un locale per me a Mezzogoro - ricorda sorridendo - risposi che non ci volevo andare in quel paese, ma oggi gli sono grato di quella scelta, ho trovato e scoperto non solo clienti, ma amici veri e genuini come lo sono i mezzogoresi e soprattutto mia moglie". Una vita sempre spesa per la famiglia ed il lavoro, anche due in certi periodi, quando la moglie Maria Lena, sposata a 21 anni, preso la gestione per oltre vent’anni di un bar e la sera Gianni andava ad aiutarla nel servire i clienti. "Non mi pesava affatto - aggiunge ancora - ero con mia moglie, che mi ha donato Rudy, caposquadra alla Berco, oggi cinquantaquattrenne e felicemente sposato con Clara. Ci siamo sempre voluti bene e continuiamo a volercene". Una carriera anche ricca di riconoscimenti, dalla Cna alla Camera di Commercio, frutto che della sua applicazione. "A volte – ricorda ancora Gianni – entravano, nella mia bottega, ragazzi di colore che chiedevano di fare i capelli cosi gli domandavo se avevano i soldi per pagare. Loro con fare umile e modesto rispondevano affermativamente che li avevano anche se pochi, ma volevano tagliarsi i capelli. Mi dispiaceva prendergli quei pochi soldi che avevano e glieli tagliavo gratuitamente".

