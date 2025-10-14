Barca a vela inclusiva per curare l’autismo

Le escursioni in barca a vela per i pazienti del Servizio Psichiatrico Territoriale (Spt) di Codigoro, sono state un’iniziativa capace di coniugare il valore dell’inclusione con il benessere psico-fisico e l’opportunità di mettersi in gioco a contatto con la natura presso il Circolo Nautico di Volano. Si tratta di un ciclo di escursioni in barca a vela con finalità terapeutico-riabilitative rivolto a giovani pazienti del Spt codigorese che afferisce all’Ausl. Il progetto, che si inserisce all’interno di un più ampio percorso di interventi riabilitativi sul territorio, è stato ideato e realizzato durante la stagione estiva da un’équipe multidisciplinare del Spt di Codigoro. Ha coinvolto due gruppi di pazienti: uno composto da giovani adulti con disturbo dello spettro autistico e l’altro inserito nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) per gli esordi psicotici. Grazie alla preziosa collaborazione con il Circolo Nautico di Volano e agli educatori della Cooperativa Girogirotondo che hanno affiancato i pazienti all’attività, tutti hanno potuto sperimentare le escursioni in barca a vela in tre giornate dedicate, due presso il Circolo stesso e una presso la struttura di Spiaggia Romea. Ogni ragazzo è stato affiancato costantemente da un istruttore specializzato FIV (Federazione Italiana Vela), e da un operatore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. Le attività sono state precedute da approfondimento su aspetti teorici legati alla sicurezza e alle principali regole della navigazione a vela. Successivamente, i partecipanti sono saliti a bordo per vivere l’esperienza diretta sul mare.