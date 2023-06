Barca a vela inclusiva, il sogno prende il largo

A Senigallia è stata collaudata Malupa, "una imbarcazione inclusiva - dice Stefano Totti presidente del Circolo Nautico Volano di Codigoro - poiché consente di far navigare anche persone con ogni tipo di disabilità". Un progetto nato a Codigoro, da alcuni volontari che formano il sodalizio nautico e da sempre hanno mostrato una grande sensibilità verso le persone con disabilità fisiche e cognitive. Infatti Matteo Mingozzi, Totti e tanti altri componenti del Circolo hanno dato vita al progetto Velaterapia, rivolto a10 ragazzini di età compresa tra gli 11-16 anni con disabilità cognitiva, fisica o problemi comportamentali. Così un gruppo di 4 operatori, supportati dagli istruttori volontari del Circolo Nautico Volano, hanno fatto apprendere, responsabilizzandoli, la bellezza del navigare, una volta la settimana per tutte le estati. Forti di questa esperienza hanno ideato e proposto quello di "Para Sailing", non trovando tuttavia i finanziamenti.

La Velaterapia ha consentito a tanti giovani, con varie disabilità, durante la partecipazione al progetto di ottenere innegabili miglioramenti sia in ambito sociale che familiare, con importanti risultati riverberati nel tempo. Assieme e con la partecipazione fattiva dell’associazione di volontariato "Più Felici" di Mesola che si prende cura di tanti giovani, ma anche adulti con varie disabilità, chiamati anche loro al varo di Malupa. Il secondo purtroppo è rimasto un progetto. Il varo e collaudo del Malupa è una chiara attestazione della stima e della professionalità che il Circolo Nautico si è guadagnato con azioni concrete e portate avanti con grande professionalità ed attenzione. All’importante e nuova imbarcazione, sono state aggiunte alcune modifiche migliorative, proprio perché possa essere sempre più praticabile per coloro che hanno difficoltà cognitive o di movimento. Un varo alla presenza di Marco Lorenzetti vice presidente della Federazione di vela Marche e della Fabbrica dei Sogni, al presidente Francesco Ettorre del Comitato Italiano Paraolimpico, di Silvia Dal Passo presidente dell’associazione Più Felici e dei ragazzi che segue da anni. Una realtà resa possibile grazie all’impegno del Rotary Club marchigiano che ha cosi espresso tanta, ma tanta solidarietà.

"Abbiamo il progetto pronto e tante idee per realizzare a Volano - conclude Totti - metodi ulteriori per aiutare coloro che a causa di un incidente o per patologie congenite, da disabilità, anche gravissime, a godere e fruire della bellezza del navigare cullati dalle onde del mare. Cosa manca per realizzarli? - conclude Totti sorridendo - le risorse e per questo chiediamo aiuto alla politica, alle imprese ed alle associazioni benefiche di aiutarci per essere, tutti, più felici".

cla. casta.