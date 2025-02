’Barco in movimento’ è già storia. Grazie al lavoro degli studenti: "Un documentario nel quartiere"

Sabato scorso al Centro di promozione sociale Il Barco, ha avuto luogo la proiezione del documentario “Barco in movimento”, realizzato dagli studenti Ludovico Alessandro Manservisi ed Eirien Pedrielli, frequentanti il corso di Antropologia urbana del prof. Giuseppe Scandurra. Il tutto, frutto di un lavoro di ricerca e produzione, "si propone – si legge da una nota – di esplorare i processi di inclusione sociale all’interno del quartiere Barco". Grazie al supporto e alla supervisione di Alessandro Raimondi, e alla collaborazione con Fiab (la Federazione italiana ambiente e bicicletta), i due studenti hanno restituito una narrazione della storia e dell’evoluzione sociale di questo territorio. Attraverso un percorso di tre mesi di riprese e interviste condotte con gli abitanti e i protagonisti della comunità locale, il documentario ha riportato alla luce esperienze, ricordi e testimonianze che hanno contribuito a ricostruire la memoria collettiva del quartiere.

Diverse sono state le reazioni del pubblico, che ha riconosciuto e confermato la memoria storica evocata dalle immagini mostrate, dimostrando come il linguaggio audiovisivo possa essere un potente strumento di rielaborazione collettiva del passato. La sala della proiezione era gremita di spettatori, segno del forte interesse suscitato dall’iniziativa e del valore che la comunità attribuisce alla narrazione della propria storia.

Il lavoro presentato si articola in due sezioni principali: la prima, dedicata alla nascita del quartiere nel dopoguerra, periodo in cui la comunità, nonostante la carenza di servizi e infrastrutture, si caratterizzava per un forte senso di solidarietà tra i cittadini, un valore che ancora oggi rimane un tratto distintivo della zona. La seconda parte, invece, affronta il tema della mobilità sostenibile, un aspetto chiave nella vita del quartiere, sviluppato in sinergia con Fiab. L’impatto del documentario è stato immediato e positivo, suscitando grande interesse tra i presenti e ricevendo numerosi apprezzamenti. L’evento ha portato a nuove richieste di poter proiettare il progetto audiovisivo, tra cui quello di Elisa Galeati, responsabile della Biblioteca Bassani, e quello dell’assessore Cristina Coletti, che ha invitato gli studenti a presentarlo all’interno dello stesso Comune, a dimostrazione del valore culturale e sociale del progetto.

Inoltre, la presenza del vicepresidente nazionale della Fiab, Giuliano Giubelli, e di Antonio Casadibari, presidente di Fiab Ferrara, ha confermato l’interesse istituzionale per il tema della mobilità attiva proponendo a assessora e presidente del Circolo sociale una “Cicloofficina” per dare spazio a progetti di informazione e inclusione.

A coronamento di questo percorso, il momento conclusivo della presentazione ha visto il prof. Scandurra assegnare pubblicamente il massimo dei voti a entrambi gli studenti, sottolineando l’elevata qualità del lavoro svolto e l’importanza di iniziative di questo genere per la valorizzazione della memoria storica e dell’identità di un territorio. Il progetto visivo e di ricerca, infine, vorrebbe avere una ricaduta applicativa: quella di dar vita a una ciclofficina gestita dai volontari delle associazioni del Barco (erano presenti Paolo Giberti e Loredano Ferrari della cooperativa “Il Castello”) che promuova percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne di origine straniera che vivono nel territorio. Insomma, un grande lavoro che non si può assolutamente perdere.

