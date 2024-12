Barile entra nel Cda di Unife: "Premiata Azione Universitaria"

Il rappresentante degli studenti Giacomo Barile, consigliere di Azione Universitaria Ferrara, è stato eletto membro del Consiglio di Amministrazione di Unife. "Oggi durante la seduta del Consiglio degli Studenti - spiega Giacomo Barile - sono stato eletto come rappresentante nel CdA di Unife, l’organo centrale che si occupa della gestione e del controllo delle attività amministrative, finanziarie e contabili dell’Università. Per Azione Universitaria si tratta del coronamento di un risultato storico, visto che oltre alla mia nomina, tra le nostre fila sono stati eletti anche il presidente del CdS Ludovico Nanetti, il vicepresidente Giuseppe Sartori e il senatore accademico Nicolò Saccarola. Voglio ringraziare - prosegue Barile - tutti i rappresentanti eletti in Consiglio degli Studenti che hanno appoggiato la mia candidatura. Dopo due anni trascorsi come membro del senato accademico, sono lieto di poter continuare a rappresentare la comunità studentesca negli organi centrali dell’Università. Mi dedicherò alacremente al bene degli studenti, che, alle elezioni universitarie di novembre, hanno rinnovato la loro fiducia in me e in Azione Universitaria col 40% delle preferenze".