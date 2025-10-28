Barilla investe sulla sostenibilità. Dieci milioni tra Parma e Ferrara

Un piano di investimenti da oltre 34 milioni di euro, di cui 10 milioni in Emilia-Romagna, per ridurre i consumi energetici, abbattere le emissioni di anidride carbonica e incrementare l’autoproduzione di energia rinnovabile. È questo il cuore del nuovo progetto del Gruppo Barilla, presentato nell’ambito del ‘Contratto di sviluppo per la tutela ambientale – Barilla’, approvato con parere positivo dalla Regione e in corso di valutazione al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il programma interessa 10 stabilimenti italiani, con interventi strategici soprattutto negli impianti di Pedrignano, Rubbiano di Solignano e Ferrara, poli centrali del gruppo nel territorio emiliano. Pedrignano, alle porte di Parma, ospita la sede centrale e il principale pastificio e mulino Barilla. Rubbiano (Parma) rappresenta il cuore produttivo dei sughi e delle conserve vegetali. Ferrara, invece, è dedicato alla macinazione del grano duro. In tutta la regione il gruppo impiega oltre 1.900 addetti.