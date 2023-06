Barricato con le molotov, scatta l’arresto Piantonato a Cona dopo la notte di terrore

Si trova piantonato in ospedale in stato di arresto il 53enne che, domenica sera, si è barricato in un magazzino con una mini ‘Santa Barbara’. Dopo essersi consegnato ai carabinieri al termine di ore di estenuanti trattative, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cona per accertamenti di natura psichiatrica. Parallelamente, la procura ha avviato i propri accertamenti e ne ha disposto l’arresto, la cui convalida sarà fissata per i prossimi giorni. Al momento a suo carico si ipotizzano i reati di resistenza a pubblico ufficiale e l’aver fabbricato le quattro bottiglie molotov (due delle quali ‘arricchite’ con dei chiodi) che ha portato con sé nello stabile nel quale si è rinchiuso per tutta la notte. Ma gli accertamenti non sono finiti. Procura e Arma sono al lavoro per mettere insieme tutti i tasselli utili a ricostruire la notte di terrore vissuta domenica a San Bartolomeo in Bosco. Intorno alle 23.30, pare dopo una lite con la fidanzata, il 53enne in forte stato di agitazione si è chiuso nel magazzino della sua casa di campagna con le molotov e una bombola di gas. Da lì non ha più voluto uscire. Un amico ha dato l’allarme, facendo arrivare sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e un negoziatore specializzato in situazioni come quelle. Dopo una lunga notte di trattative, alle 10 di lunedì l’uomo si è consegnato. Non prima però di aver generato situazioni ad alta tensione, facendo partire una vampata dalla bombola del gas indirizzata, a mo’ di lanciafiamme, verso i militari che gli si stavano avvicinando.