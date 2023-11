Barricato nel magazzino con le bombe Molotov, patteggia dieci mesi

Dieci mesi di reclusione per essersi barricato in un magazzino con bottiglie Molotov e bombole di gas. È stata definita ieri davanti al gup Carlo Negri la posizione di un 53enne di San Bartolomeo che quest’estate si era reso protagonista di una notte da incubo. L’uomo si era infatti chiuso dentro all’edificio con una ‘mini Santa Barbara’, minacciando di far esplodere tutto. Per farlo uscire senza conseguenze per se stesso e per gli altri è stata necessaria una lunga e concitata notte di trattative con i carabinieri. Una volta fuori, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per aver fabbricato le Molotov (alcune arricchite con dei chiodi), considerate dal codice penale alla stregua di armi da guerra. La vicenda giudiziaria scaturita da quell’episodio è approdata in aula ieri. Le parti (il pubblico ministero Stefano Longhi e il difensore dell’imputato, l’avvocato Gian Luigi Pieraccini e Francesco Mantovani) si sono accordate sull’applicazione della pena. Alla fine dell’udienza, il giudice ha confermato il patteggiamento a dieci mesi di reclusione. Dopo i fatti, l’uomo era stato messo ai domiciliari dai genitori. Ora, stando a quanto trapelato, avrebbe ripreso a curarsi per i problemi psichiatrici di cui soffre e sarebbe tornato a vivere nella casa che condivideva con la compagna. Il tutto è accaduto intorno alle 23.30 della sera del 12 giugno. Dopo una lite con la fidanzata, il 53enne si era chiuso in un magazzino adiacente alla casa. Con lui aveva i quattro ordigni e una bombola del gas. Da lì non ha più voluto uscire. Un amico ha dato l’allarme, facendo arrivare sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e un negoziatore specializzato in situazioni come quelle. Dopo una lunga notte di trattative, alle 10 del giorno dopo l’uomo si è consegnato. Non prima però di aver generato situazioni ad alta tensione, facendo partire una vampata dalla bombola del gas indirizzata verso i militari.

f. m.