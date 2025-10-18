Barriere architettoniche al cimitero: "Chiederemo di asfaltare il viale"

Si apre una strada, finalmente, verso la soluzione di chi, con la carrozzina e il deambulatore, non riesce a raggiungere i propri cari al cimitero di Scortichino neppure per porre un fiore e portare un saluto. La ghiaia infatti impedisce qualsiasi movimento in sicurezza. La vicenda è emersa dal racconto, dalle testimonianze e dalla voce decisa e convinta di Paolo Vezzani, che con la sua sedia a rotelle non è mai riuscito a raggiungere la tomba dei nonni. Un desiderio negato per il quale, in nome di tutti coloro che sono nella sua situazione, ha iniziato una battaglia a colpi di lettere e segnalazioni agli enti, durata quasi dieci anni. In questi giorni la svolta. "Martedì sono stato con Paolo Vezzani al cimitero di Scortichino per un sopraluogo – racconta l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi – per vedere le difficoltà. Ci siamo resi conto che realmente con la ghiaia è impossibile raggiungere le tombe. Le difficoltà, anche per chi si muove con deambulatore come per tanti anziani della zona, è impossibile".

Dal sopralluogo dell’assessore e di un tecnico, guidati da Vezzani sulla sua carrozzina, le prime ipotesi di una soluzione che a questo punto il Comune di Bondeno ha tutte le intenzioni di trovare e di portare avanti. "Dobbiamo parlare con la Soprintendenza – dice Vincenzi deciso – per capire se ci lascia fare un passaggio di asfalto, largo circa due metri e lungo tutto il viale. Basta asfaltare il viale – sottolinea – poi troveremo di fare qualche rampa in modo da togliere l’ostacolo degli scalini che portano alle tombe". Vincenzi, che ha già condiviso con il sindaco Simone Saletti e con la giunta l’esito del sopralluogo con Vezzani e gli intenti che ha in mente, ha pensato alla praticità di una soluzione: "Possiamo inserire i costi e questi interventi nel prossimo piano asfalti – dice –. Li metteremo nel progetto e li invieremo alla Soprintendenza in attesa e nella speranza che ci dia il suo consenso. Confidiamo che venga approvato". E’ un cimitero storico. Serve il parere dell’ente competente che tutela il patrimonio culturale e storico per poter intervenire. Non è tutto. "Le rampe per superare i gradini – spiega – le faremo in merito alle segnalazioni dei cittadini che ci segnaleranno le loro necessità e che attendiamo per comprenderle nel progetto". Paolo Vezzani, dopo tante battaglie citando articoli di legge, tira per la prima volta un sospiro di sollievo. Ci conta. E intanto assicura: "Seguiremo tutto l’iter". Claudia Fortini