Basell apre ai giovani Corsi per i diplomati

La sede di Ferrara di LyondellBasell continua a investire concretamente sui giovani. Per il quarto anno consecutivo, l’accademia di formazione Operator academy apre le porte del sito a diplomati che desiderino intraprendere una carriera tecnica in azienda, offrendo corsi formativi mirati e impegnandosi nei loro confronti con contratti di assunzione sin dal primo giorno della loro presenza all’interno della società. "Le iniziative di LyondellBasell mirano a colmare il gap tra la teoria imparata durante il percorso di studi e la conoscenza pratica che solo con l’esperienza in campo si può acquisire – ha dichiarato Corrado Rotini, direttore attività produttive del sito di Ferrara di LyondellBasell – È necessario continuare con progetti di formazione, scouting e inserimento di nuove risorse perché il sapere, le personalità, le propensioni e le aspirazioni dei giovani vanno incoraggiate, rappresentano il futuro e generano valore, non solo in azienda, ma anche nell’intera società".

A confermare il successo di questa iniziativa sono i numeri. Nelle prime tre edizioni, l’Operator academy ha accolto 69 partecipanti, con percorsi formativi retribuiti sfociati in 22 assunzioni a tempo indeterminato nelle aree produttive dell’azienda, di cui 18 a Ferrara e quattro a Brindisi: oltre il 30% dei corsisti ha così potuto dare il via al proprio percorso professionale all’interno di una struttura solida, stimolante e all’avanguardia. I partecipanti di questa edizione, ragazzi e ragazze con un’età media di 21 anni, provengono da diversi indirizzi di studi – quello della chimica al 42% della meccanica al 31%, dell’elettronica e meccatronica al 27% – e sono pronti ad essere valorizzati dall’azienda per le loro competenze specifiche all’interno del sistema produttivo. Molteplici le località di provenienza: non solo Ferrara e Brindisi, città in cui hanno sede gli stabilimenti produttivi della società, ma anche Basilicata, Campania, Umbria e Veneto, a testimonianza della presenza di LyondellBasell nel tessuto formativo e occupazionale dell’intera nazione.