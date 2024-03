Basell investe sui catalizzatori

LyondellBasell investe sui catalizzatori. E a beneficiarne è il petrolchimico. L’azienda leader dell’industria chimica, nella produzione di polimeri e tecnologie per le poliolefine, continua a investire nel settore dei catalizzatori potenziando una delle sue unità nel sito italiano della città estense. Questa decisione rafforzerà il business dei catalizzatori, in risposta alla crescente domanda del mercato di questi prodotti. Il progetto prevede l’ampliamento di uno degli impianti del sito e il suo completamento è pianificato entro la seconda metà del 2025. La richiesta di catalizzatori LyondellBasell è in aumento a seguito della crescita mondiale dei consumi di plastiche, in particolare nei Paesi emergenti, e della maggiore produzione di poliolefine mediante le tecnologie licenziate da LyondellBasell in tutto il mondo. "Questo investimento – scandisce Corrado Rotini, Lyb Ferrara site manager, Basell poliolefine Italia – garantirà la fornitura di catalizzatori per i clienti della nostra tecnologia in licenza in tutto il mondo e conferma la nostra posizione come principale fornitore di catalizzatori per la produzione di polimeri nel mondo. Inoltre, riconosce il ruolo strategico del sito di Ferrara all’interno di Lyb nella produzione di soluzioni tecnologiche innovative e nuove generazioni di catalizzatori". Con oltre 70 anni di esperienza, LyondellBasell produce catalizzatori Ziegler e Ziegler-Natta, oltre a catalizzatori al cromo e al metallocene, che coprono un’ampia gamma di processi in fase liquida, in sospensione e in fase gassosa per la produzione di polimeri.