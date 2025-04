Basket: Cento travolge Nardò 99-72, Sperduto guida con 21 punti

hdl nARDò

72

SELLA CENto

99

HDL NARDÒ: Mouaha 14, Ebeling ne, Smith 21, Giuri, Donadio 3, Zugno, Iannuzzi 7, Flores ne, Pagani 2, Stewart 22, Spinelli ne, Nikolic 3. All. Mecacci.

SELLA CENTO: Moretti 6, Devoe 6, Davis 20, Graziani, Berdini 12, Benvenuti 6, Nobile 6, Tanfoglio 5, Alessandrini 17, Sperduto 21. All. Di Paolantonio

ARBITRI: Enrico Bartoli, Bartolini e Roiaz

NOTE: parziali 11-24; 24-53; 44-81.

Troppa Cento per Nardò e la Sella torna corsara. Pomeriggio d’ingordigia cestistica a Lecce, dove la Benedetto travolge e inguaia ulteriormente i salentini del grande ex Matteo Mecacci, sconfitti pesantemente 99-72 al termine di una gara senza storia. I biancorossi rispondono presente e sull’immediato al successo di sabato sera di Cremona su Livorno, riportandosi in zona salvezza e a +2 sui lombardi (ora rimasti gli unici inseguitori), regalandosi una settimana sicuramente più serena e avvicinando il proprio obbiettivo, anche se ci sarà da lottare fino in fondo, sabato a Cividale e poi all’ultima giornata con Forlì (Rieti e Avellino, invece, le prossime avversarie della Juvi). Ma intanto i biancorossi il loro l’hanno fatto, sfoderando una prova maiuscola su un campo che talvolta in passato era risultato indigesto. Quattro in doppia cifra alla sirena finale, Sperduto il più prolifico con 21 (e 6 triple), poi Davis (20), Alessandrini (17) e Berdini (12), per una Cento che chiuderà con il 59% da tre punti (19/32) e il 62% da dentro l’area (16/26). Superata l’emozione degli ex Mecacci e Nicolai (ci sarebbe anche il ‘Tatu’ Ebeling, ma solo per onor di firma), Cento prende subito il volo: Berdini-Devoe-Devis appare come il tridente dei sogni, e via di 13-4 per indirizzare subito la domenica, scacciando le paure della vigilia e la pressione dei recenti ko. E mentre Nardò continua a sparacchiare senza successo, soffocata dalla difesa centese, Alessandrini e Sperduto aprono il fuoco in sequenza da lontano: al 10’, il primo squarcio è completato, 24-11. Al rientro, Smith suona la carica (14-24), ma è un’illusione, enorme, per i salentini che, dopo il 2+1 di Alessandrini, e il siluro di Davis, si sfilacciano definitivamente (16-30 al 13’). A rincarare la dose, Tanfoglio, Benvenuti e ancora bomber Davis (22-46 al 17’), poi Moretti spegne le luci del primo tempo segnando su rimbalzo in attacco il +29 (24-53 al 20’). Nel secondo è quasi da subito accademia: Sella, resta con le mani salde sul manubrio, tant’è che al 25’ il tabellone dice +38 Benedetto (34-72). E così sarà, fino alla fine, con picchi di +40 (51-91 al 33’), prima di un fisiologico calo finale, col pilota automatico già innescato da un pezzo. Giovanni Poggi